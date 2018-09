Bia Haddad perde na estreia e cai também na chave de duplas do Torneio de Quebec

Um dia depois de perder na estreia da chave de simples do Torneio de Quebec, a brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada também na primeira rodada das duplas no Canadá nesta terça-feira. Ao lado da espanhola Georgina Garcia Pérez, ela caiu diante das russas Natela Dzalamidze e Veronika Kudermetova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Cabeças de chave número 4, Dzalamidze e Kudermetova entraram em quadra com amplo favoritismo diante de Garcia Pérez, 91.ª do ranking entre as duplistas, e Bia Haddad, 215.ª. E as russas precisaram de apenas 1h05min para confirmar esta condição e avançar à segunda rodada em Quebec.

No primeiro set, Bia Haddad e Garcia Pérez dificultaram a tarefa das russas, mas foram quebradas e acabaram largando em desvantagem. Já na segunda parcial, a brasileira e a espanhola até aproveitaram um dos quatro break points que tiveram, mas tiveram o serviço quebrado em outras três oportunidades e viram a derrota ser selada.

Com o resultado, Bia Haddad encerrou sua participação em Quebec, uma vez que havia sido batido na estreia de simples pela porto-riquenha Monica Puig, a 50ª colocada no ranking da WTA, na segunda-feira. Melhor para Dzalamidze e Kudermetova, que agora encaram a britânica Naomi Broady e a checa Krystina Pliskova.