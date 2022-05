Bia Haddad perde título para Liu, mas se tornará 5ª brasileira a entrar no top 50 da WTA

Após o título nas duplas no sábado, Bia Haddad por pouco não repetiu o feito no simples em Paris neste domingo. A brasileira perdeu para a americana Claire Liu por 2 sets a 0 no WTA 125, na França, mas tem um grande motivo para comemorar, já que será Top 50 do ranking mundial pela primeira vez em sua carreira.

O bom desempenho no torneio de Paris garante a brasileira ao menos no 49º lugar do ranking que será divulgado na próxima segunda-feira. Atualmente na 52ª posição, a paulista havia conquistado seu primeiro título WTA 125 em Saint Malo na semana anterior e também foi campeã nas duplas em Paris no sábado.

Bia Haddad Maia é apenas a quinta tenista brasileira a conquistar o top 50 do ranking em toda a história do tênis feminino. Ela se junta a Maria Esther Bueno, Niege Dias, Teliana Pereira e Patricia Medrado como as detentoras do feito.

Número 118 do ranking, Liu venceu o confronto com parciais de 6-3 e 6-4 para levantar seu primeiro troféus de WTA da carreira. A derrota para a americana neste domingo pôs fim à sequência de nove vitórias seguidas de Bia Haddad, conquistadas entre Saint Malo e Paris.

A temporada 2022 de Bia Haddad havia começado já com um grande feito, a final nas duplas no Aberto da Austrália. Agora a brasileira segue sua caminhada rumo a mais um Grand Slam, o Roland Garros.

TÍTULO NAS DUPLAS

No sábado, a tenista brasileira conquistou o WTA de Paris, ao lado da francesa Kristina Mladenovic. Elas venceram a georgiana Oksana Kalashnikova e a japonesa Miyu Sato por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/4.

O título não veio de forma simples. Bia e Mladenovic perderam o primeiro set, mas demonstraram poder de reação para conquistar o segundo set e vencer no match tiebreak por 10 a 4, momento em que foram dominantes na partida. A vitória leva Bia para a 34ª colocação no ranking de duplas da WTA e confirma ainda mais o grande momento da brasileira.