Bicampeão da Copinha, Santos sofre em campo encharcado e só empata

Atual bicampeão, o Santos foi mal na sua estreia na 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atuando no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, o time da Baixada Santista empatou sem gols com o Penapolense. Na partida de abertura do grupo D, mais cedo, o Linense-SP bateu o Babaçu-MA por 1 a 0.

Depois de criar muito no primeiro tempo e não aproveitar as oportunidades, o Santos teve que enfrentar um gramado encharcado na segunda etapa e não conseguiu mais levar perigo ao adversário.

No mesmo estádio, o Linense venceu o Babaçu por 1 a 0, com um gol marcado no último lance da partida. O resultado levou o time de Lins para três pontos, na primeira colocação.

Pelo regulamento, apenas o líder de cada um dos 26 grupos vai passar à segunda fase, além dos seis melhores segundos colocados por índice técnico, totalizando 32 times.