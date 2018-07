Bicampeão, Julio Baptista participará do sorteio da Copa das Confederações

O brasileiro Julio Baptista será uma das presenças ilustres no sorteio dos grupos da próxima Copa das Confederações, dia 26 de novembro, em Kazan. Se o Brasil não se classificou para a competição que será disputada em 2017 na Rússia, será representado na cerimônia que definirá suas chaves pelo meia de 35 anos que atualmente veste a camisa do Orlando City, na Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos.

Julio Baptista foi um dos escolhidos para participar do sorteio por conta de seu histórico na Copa das Confederações. Ele é bicampeão do torneio com a seleção brasileira: em 2005, na Alemanha, e em 2009, na África do Sul. Além disso, sua primeira partida com as cores do País aconteceu na edição de 2001, no Japão.

"Alguns dos momentos mais brilhantes da minha carreira internacional aconteceu durante a Copa das Confederações. Na verdade, minha primeira partida pela seleção nacional aconteceu diante do Japão, na edição de 2001", declarou em entrevista ao site da Fifa.

O meia também elogiou o formato da competição, que reúne os campeões de cada continente, o atual vencedor da Copa do Mundo e o país-sede. "A ideia de reunir os campeões continentais em um único torneio é fantástica. Eu estou realmente orgulhoso de estar envolvido na edição de 2017 de alguma forma."

A Copa das Confederações de 2017 acontecerá de 17 de junho e 2 de julho. Já estão confirmados no torneio: Alemanha (Copa do Mundo), Rússia (país-sede), Austrália (Copa da Ásia), Chile (Copa América), México (Copa Ouro), Portugal (Eurocopa) e Nova Zelândia (Oceania). O vencedor da Copa Africana de Nações será definido somente em fevereiro de 2017.