Bicampeão mundial com o Santos, Dalmo morre em Jundiaí

O ex-lateral-esquerdo Dalmo, bicampeão mundial pelo Santos em 1962 e 1963, morreu nesta segunda-feira em Jundiaí, a sua terra natal vítima de Mal de Alzheimer. Dalmo Gaspar tinha 82 anos e em nota oficial a diretoria do clube da Vila Belmiro decretou luto de sete dias. "Lamentamos a morte de um dos grandes jogadores da história do clube. O que ele fez está guardado na memória de todo o santista, de todas as gerações, e dá a ele a imortalidade alvinegra", diz o texto.

Dalmo foi o autor de um dos gols mais importantes da história do clube. Em 1963, contra o Milan, foi o lateral-esquerdo quem garantiu em cobrança de pênalti o 1 a 0 no Maracanã, vitória que garantiu o título na partida desempate. Pelo Santos, conquistou também por cinco vezes o Campeonato Paulista, duas edições da Taça Brasil, além de duas Libertadores e um Torneio Rio-São Paulo.

Dalmo lutava contra o Mal de Alzheimer há seis anos, mas em 2014 houve um agravamento, seguido da necessidade por internação pelos problemas no sangue. A família encontrava dificuldades para arcar com os custos do tratamento. Para solucionar o problema, a Associação dos Veteranos do Santos Futebol Clube chegou a iniciar uma campanha para arrecadar dinheiro.

O ex-jogador integrou a grande geração santista ao lado de nomes como Pelé, Coutinho e Pepe. Dalmo estava internado desde o começo do ano com uma infecção no sangue e era funcionário público aposentado. Era casado e tinha dois filhos. O clube ainda não informou o local e horários do enterro e do velório.