BID da CBF confirma rescisão e Nilton deixa o Vasco

Nilton era mais um jogador insatisfeito com os salários atrasados, motivo que o fez acionar o Vasco na Justiça. Os problemas internos estão criando uma verdadeira debandada no clube. O goleiro Fernando Prass foi para o Palmeiras, enquanto Juninho Pernambucano foi para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e Auremir teve seu contrato rescindido.

Revelado pelo Corinthians, Nilton chegou ao Vasco em 2009, quando participou da campanha do título da Série B. Ele vinha sendo titular da equipe na campanha do Campeonato Brasileiro e teria despertado o interesse de outros clubes do País e do exterior.