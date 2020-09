Bielsa confirma renovação com Leeds e prevê estreia complicada contra o Liverpool

Um dos principais responsáveis pelo acesso do Leeds United à primeira divisão do Campeonato Inglês, fato que não acontecia há 16 anos, o técnico argentino Marcelo Bielsa anunciou nesta quinta-feira que seguirá no comando do clube nesta temporada. Seu contrato de dois anos venceu no mês passado e, depois de alguma indefinição sobre seu futuro, tudo foi acertado com a diretoria.

"Houve negociações, mas estas só acabam quando o contrato é assinado. Fico mais este ano", disse Bielsa, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva. "Seguirei trabalhando nesta temporada no Leeds United. Tudo foi solucionado. O clube, os torcedores e os jogadores merecem jogar a Premier League (Campeonato Inglês)", prosseguiu.

O primeiro desafio nesta volta do Leeds United à elite será justamente contra o Liverpool, atual campeão nacional, fora de casa, no estádio Anfield Road, em Liverpool. Bielsa prevê enormes dificuldades contra a equipe comandada pelo técnico alemão Jurgen Klopp e lamenta o jogo não ter torcida por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Vamos jogar em Anfield, sim, mas só é o mesmo Anfield quando está cheio. Quanto a nós, vamos tentar jogar da mesma maneira. É difícil saber como os jogadores vão reagir à Premier League. Estão preparados, mas vamos ver no campo", disse Bielsa. "O Liverpool é um campeão com um estilo de jogo muito consistente. Sem dúvidas é um dos melhores times do mundo".

Por último, Bielsa desabafou que não teve tempo livre desde o final da temporada passada, apesar de o último jogo do Leeds United ter sido no dia 22 de julho. "Eu não tive tempo nenhum de férias..."