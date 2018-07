Bielsa corta cinco jogadores da seleção chilena

Exceto Aránguiz, que se recupera de lesão, os outros quatro atletas participaram da derrota do Chile para o México, em amistoso realizado no último domingo, na Cidade do México. A atuação mais curiosa foi a de Manuel Iturra, expulso por uma forte entrada no jogador mexicano Andrés Guardado, um minuto depois de ter entrado em campo.

"A ansiedade pregou uma peça em mim", lamentou o zagueiro, que participou na semana passada da partida entre Universidad de Chile e Flamengo, do jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores.

Marcelo Bielsa terá até 1º de junho para definir mais dois cortes que ele terá que fazer. No dia 26 de maio, o treinador argentino poderá avaliar os jogadores no amistoso do Chile contra a Zâmbia. Para este confronto, o técnico da seleção chilena poderá dispor de todos os jogadores convocados.

Confira a lista dos 25 atletas chilenos que continuam o treinamento para a Copa:

Goleiros: Claudio Bravo (Real Sociedad, Espanha), Luis Marín (Unión Española) e Miguel Pinto (Universidad de Chile).

Defensores: Waldo Ponce (Universidad Católica); Gonzalo Jara (West Bromwich, Inglaterra), Gary Medel (Boca Juniors, Argentina), Mauricio Isla (Udinese, Itália), Arturo Vidal (Bayer Leverkusen, Alemanha), Pablo Contreras (PAOK, Grécia), Ismael Fuentes (Universidad Católica) e Roberto Cereceda (Colo Colo).

Meio-campistas: Marco Estrada (Universidad de Chile); Carlos Carmona (Reggina, Itália), Rodrigo Millar (Colo Colo), Jorge Valdivia (Al Ain, Emirados Árabes Unidos), Matías Fernández (Sporting, Portugal), Jean Beausejour (América, México), Gonzalo Fierro (Flamengo) e Rodrigo Tello (Besiktas, Turquia).

Atacantes: Humberto Suazo (Real Zaragoza, Espanha); Alexis Sánchez (Udinese, Itália), Mark González (CSKA Moscou, Rússia), Fabián Orellana (Xerez, Espanha), Héctor Mancilla (Toluca, México) e Esteban Paredes (Colo Colo).