Bielsa desiste de seguir no comando da seleção chilena Marcelo Bielsa desistiu de comandar o Chile. Nesta sexta-feira, o treinador encerrou uma "novela" de quase três meses e anunciou sua saída da seleção que orientou na Copa do Mundo da África do Sul, apesar da sua popularidade no país e da aprovação do novo presidente da federação chilena, Sergio Jadue.