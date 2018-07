Bielsa deve comandar Chile no amistoso com EUA Apesar de ter deixado o cargo há cerca de dois meses, o técnico argentino Marcelo Bielsa deve comandar a seleção chilena no amistoso contra os Estados Unidos, no dia 22 de janeiro, em Los Angeles. Vivendo uma crise interna, a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), que comanda o futebol no Chile, já conta com o trabalho do treinador nesse próximo compromisso.