Bielsa elogia atuação do Chile em amistoso

Depois da tranquila vitória chilena sobre Israel por 3 a 0, na noite de domingo, em amistoso de preparação da seleção sul-americana para a disputa da Copa do Mundo, o técnico Marcelo Bielsa aprovou o desempenho da equipe e comemorou a boa partida realizada por seus comandados.

"É preciso levar em conta que esses amistosos não geram a mesma intensidade de um confronto de Copa do Mundo, mas aprovo o desempenho da equipe. Realizamos um bom jogo", afirmou o treinador. Mais cedo, a equipe reserva do Chile derrotou a Irlanda do Norte por 1 a 0.

O goleiro Claudio Bravo também aprovou o desempenho chileno e ponderou que a equipe ainda está se ajustando. "Falta pouco para começar o Mundial. Precisamos encontrar primeiro o nosso melhor futebol. E nesse sentido, fizemos um bom jogo", avaliou o capitão do Chile.

O Chile está no Grupo H do Mundial, ao lado de Espanha, Suíça e Honduras.