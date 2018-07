Bielsa promete comprometimento em apresentação no Lille: 'Feliz por estar aqui'

O argentino Marcelo Bielsa foi apresentado, nesta terça-feira, como novo treinador do Lille, da França. O técnico, apelidado de "El Loco" pela personalidade forte, garantiu que está pronto para trabalhar, ao contrário do que ocorreu nos dois clubes pelos quais passou anteriormente: Lazio, na Itália, e Olympique de Marselha, também na França.

"Estou muito feliz por estar aqui em Lille. Estou comprometido por dois anos. Sinto uma grande responsabilidade em relação à tarefa diante de mim. Gérard Lopez (presidente do clube), Marc Ingla e Luis Campos (executivos) são colegas de trabalho, além da hierarquia existente entre nós. Estamos aqui para trabalhar e fazer o público feliz com o jogo bonito e, claro, os resultados que serão necessários para o sucesso deste projeto", destacou Marcelo Bielsa na entrevista coletiva de apresentação.

O presidente do Lille, Gérard Lopez, comemorou o acordo e ressaltou que aprecia particularmente o técnico argentino. O dirigente revelou também que pretende implementar um projeto que crie novos talentos desde as categorias de base do clube, com o acompanhamento de Marcelo Bielsa. O Lille foi campeão francês em 2011, mas nesta temporada ficou apenas na 11.ª posição, 49 pontos atrás do campeão Monaco.

"Posso dizer que estamos extremamente satisfeitos em recebê-lo hoje (terça-feira). Faz parte do nosso projeto. Ele se encaixa perfeitamente com o que queremos implementar. Vamos agora começar a construir uma equipe que dará resultados, com os jogadores que estão dispostos a jogar no estilo de Marcelo Bielsa. Porque queremos acima de tudo para oferecer espetáculo", destacou Gérard Lopez.

Marcelo Bielsa deixou o Olympique de Marselha logo após o primeiro ano de seu contrato, em agosto de 2015. O argentino também saiu da Lazio dois dias após a assinatura do contrato com o clube italiano, em julho do ano passado. Ele tem no currículo passagens pelas seleções da Argentina - nas Copas do Mundo de 1998 e 2002, além de Atenas-2004, quando foi medalhista de ouro - e do Chile, no Mundial de 2010.