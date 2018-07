Bielsa revela desejo de renovar contrato com Olympique de Marselha

O técnico Marcelo Bielsa revelou nesta sexta-feira que tem interesse em permanecer no comando do Olympique de Marselha por mais um ano. O atual contrato do treibador argentino com o clube francês se encerra ao fim da temporada europeia.

Um dos principais responsáveis pela reação do Olympique no futebol nacional, Bielsa afirmou que "não descarta a possibilidade de acertar por mais uma temporada". Ele negou a comentar os rumores de que teria recebido proposta para comandar a seleção da Arábia Saudita.

Com a chegada de Bielsa, o Olympique obteve grande ascensão no Campeonato Francês. Ocupa atualmente a segunda colocação da tabela e é um dos candidatos ao título. Ao mesmo tempo em que vem brilhando no comando da equipe, o argentino tem dificuldades no relacionamento com a diretoria do clube.

No ano passado, ele mostrou insatisfação com a política de contratação do clube. Bielsa reprovou a postura da diretoria de buscar reforços sem consultá-lo. Um dos jogadores que desagradaram ao treinador foi o zagueiro brasileiro Dória, emprestado recentemente ao São Paulo por não ter espaço no Olympique.