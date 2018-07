Bielsa tenta conter empolgação do líder Olympique

Líder do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille deve conter a empolgação, recomenda o técnico Marcelo Bielsa. O treinador argentino prefere não falar sobre a perspectiva para o resto da temporada e evita comentar até mesmo sobre o estrelado elenco do Paris Saint-Germain.

"Não é supertição, mas o futebol oferece muitos exemplos onde isso foi feito e acabou muito mal. É difícil falar sobre isso quando ainda há 23 jogos pela frente", explicou Bielsa. O treinador do Olympique preferiu enaltecer seus comandados do que os dos adversários.

"O único jogo do PSG que eu assisti foi contra o Merseille, pelo que li e ouvi eles estão jogando bem, mas ainda estão átras de nós. Estamos jogando bem e somando pontos bem,. Faremos os caúculos no final do campeonato, mas para a equipe e os torcedores é sempre melhor ver um time que joga bem", explicou.