Biglia é cortado e Sampaoli convoca Insúa para amistosos da Argentina

O técnico Jorge Sampaoli foi obrigado a realizar uma alteração na convocação da Argentina para seus próximos dois amistosos. Nesta terça-feira, a associação de futebol do país (AFA) anunciou o corte do volante Lucas Biglia, por lesão, e a convocação de Emiliano Insúa para as partidas diante de Rússia e Nigéria.

Biglia reclamou de dores no joelho esquerdo depois da derrota do Milan para a Juventus, no último sábado, pelo Campeonato Italiano. Nem o clube e nem a AFA confirmaram a gravidade da lesão, mas o problema foi suficiente para definir o corte e a convocação do jogador do Stuttgart, que recebe a primeira chance na seleção com Sampaoli.

Se não terá Biglia, a Argentina contará com seus principais destaques para os dois amistosos, como Lionel Messi, Sergio Agüero, Angel Di María e Paulo Dybala. O país vai inaugurar o estádio que será sede da final da Copa do Mundo diante da Rússia, em Moscou, dia 11 de novembro, e três dias depois vai encarar a Nigéria em Krasnodar.

Sampaoli chamou 22 nomes que jogam fora da Argentina para compor a seleção e a tendência é que nos próximos dias complete a lista com jogadores que atuam no futebol do país.