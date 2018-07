Bilbao bate Valencia em duelo espanhol na Liga Europa; Villarreal supera Bayer

O único gol da partida foi marcado por Raul Garcia, aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou uma falta batida pela direita e, no primeiro pau, desviou de cabeça no canto direito do goleiro adversário. Com a vitória, a equipe garantiu a vantagem de poder atuar por um empate no confronto de volta, na próxima quinta, no estádio Mestalla, em Valência.

Outra equipe espanhola que abriu vantagem nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira foi o Villarreal, que ficou em uma situação ainda mais confortável para a partida de volta ao derrotar o Bayer Leverkusen por 2 a 0, em casa.

Os dois gols do triunfo espanhol foram marcados pelo francês Cedric Bakambu, aos 5 minutos do primeiro tempo e depois aos 9 da etapa final. Assim, o time alemão será obrigado a buscar uma vitória por três gols de diferença no duelo de volta, também na próxima quinta, em Leverkusen.

Já Sparta Praga e Lazio ficaram no empate por 1 a 1, na República Checa, em outro duelo de ida das oitavas da Liga Europa realizado nesta quinta. A equipe da casa abriu o placar com um gol de Martin Frydek, aos 13 minutos do primeiro tempo, mas Marco Parolo empatou para o time italiano ainda na etapa inicial, aos 38.

O empate com gols permitirá à Lazio avançar às quartas de final com um empate sem gols no confronto de volta, na próxima quinta, em Roma, tendo em vista o peso maior do gol marcado fora de casa no mata-mata. Uma vitória simples dos visitantes, por sua vez, poderá classificar o Sparta para a próxima fase.