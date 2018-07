Bilbao ganha com gol no fim e encerra sequência de empates

O Athletic de Bilbao encerrou, neste domingo, a sua sequência de três empates. Pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol, em casa, o time basco venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Aduriz, a 5 minutos do fim da partida.

Mais cedo, também no País Basco, mas em San Sebástian, sete gols no Anoeta. Agirretxe abriu o placar para a Real Sociedad, logo aos 16 minutos, mas o Sevilla chegou ao empate, no finalzinho do primeiro tempo, com Kolodziejczak.

Na segunda etapa, uma chuva de gols. Xabi Prieto marcou de pênalti, Bacca deixou tudo igual e Gameiro virou para o Sevilla. Aí, o zagueiro Alejandro Arribas, que já havia errado feio no primeiro gol da Real Sociedad, ficando zonzo na marcação, marcou um gol contra muito estranho. Um companheiro dele de zaga cortou e Arribas decidiu complementar o lance chutando contra o próprio gol.

Para piorar a situação do Sevilla, a Real Sociedad conseguiu a virada nos acréscimos. Rubén Pardo bateu escanteio da direita e o capitão Xabi Prieto cabeceou no primeiro pau, praticamente sem sair do chão, colocando a bola no ângulo.

Com esses resultados, o Bilbao sobe para o meio da tabela, com 27 pontos, igual a Eibar e Real Sociedad, enquanto o Rayo cai para o 14.ª lugar, com um ponto a menos. O Sevilla é o quinto, com 45.