Bilbao rejeita 36 milhões de euros do United por Herrera

"O Athletic Club deseja comunicar que rejeitou durante esta semana uma oferta do Manchester United, estimada em 36 milhões de euros, para transferir os direitos federativos e econômicos do jogador Ander Herrera", publicou o clube por meio de um breve comunicado.

Herrera teria sido pretendido pelo Manchester United quando o técnico Davis Moyes dirigiu o time na temporada passada do futebol europeu e estava sendo cotado como possível primeiro reforço do clube após a contratação do holandês Louis Van Gaal, novo treinador da equipe de Old Trafford após a demissão do escocês.

Pretendido pelo United, Herrera está no Athletic Bilbao desde 2011 e na última temporada ajudou a sua equipe a conquistar a quarta posição do Campeonato Espanhol, posto que assegurou ao time uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.