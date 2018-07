Bilbao só empata em Vigo e perde chance de abrir folga

Por conta do resultado, o Bilbao foi a 44 pontos, enquanto o Villarreal segue com 40 depois de perder do Real Madrid. Todos os demais concorrentes pelo quarto lugar - posto ainda ocupado pelo Athletic - tropeçaram na rodada. A Real Sociedad empatou e tem 37, enquanto o Sevilla segue com 31, já distante.

Na próxima rodada o Bilbao vai jogar contra o Espanyol, domingo. O Celta, ainda o 11.º lugar, com 26 pontos, vai contar com a torcida basca para visitar o Villarreal, no sábado. Nesta partida, poderá contar com a estreia de Welliton, ex-São Paulo e Grêmio.