Bilbao vence Celta fora de casa e sai na frente na Copa do Rei

O Athletic de Bilbao saiu na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Nesta terça-feira, na abertura das oitavas de final do torneio, o time basco visitou o Celta, em Vigo, e venceu por 4 a 2. Assim, vai jogar podendo perder por até um gol de diferença no jogo de volta, dia 14, em Bilbao.

San José abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo, mas Álex López empatou. Aos 15, o Bilbao voltou à frente, com Aduriz. No começo do segundo tempo, o brasileiro Charles voltou a deixar tudo igual, aproveitando um estranho passe do basco Balenziaga, de cabeça. Susaeta e Aduriz, porém, garantiram a vitória do Bilbao.

Também nesta terça-feira, o Málaga recebeu o Levante e ganhou por 2 a 0, com gols de Añor e Ricardo Horta. A partida de volta está marcada para a terça-feira da semana que vem. Nesta quarta, o Real recebe o Atlético de Madrid no clássico mais esperado desta fase. O Barcelona joga quinta, em Elche.