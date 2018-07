Bilbao vence clássico basco e fica perto da Liga Europa

Com a vitória, o Bilbao se garante por mais uma rodada na zona de classificação à Liga Europa, em quinto, mas praticamente sem chances de saltar para a briga pela Liga dos Campeões. O time basco tem 51 pontos, contra 46 de Sevilla e Atlético de Madri e 45 do Espanyol. Três se classificam.

Já o Real Sociedad, que estava no limite entre tentar disputar a última vaga da Liga Europa e brigar para não cair, agora tem como única meta na competição evitar a queda. Com 38 pontos, tem cinco a mais que o Zaragoza, o primeiro da zona de rebaixamento, mas com seis times entre eles.

O placar em Bilbao foi aberto aos 17 minutos do primeiro tempo, com Munian pegando rebote de Bravo na pequena área. Toquero, com um chute da direita da área, fez o segundo. O gol de honra do Real Sociedad foi marcado contra por Javi Martínez, contra, ao tentar desviar um cruzamento rasteiro.