Bilbao vence surpresa Mirandés na semi da Copa do Rei Principal surpresa da Copa do Rei, o modesto Mirandés perdeu nesta terça-feira o jogo mais importante de sua história até aqui. Jogando em casa, o time da Segunda B, espécie de terceira divisão do futebol espanhol, foi derrotado por 2 a 1 pelo Athletic de Bilbao no jogo de ida das semifinais da competição.