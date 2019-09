Bilheteria do Allianz Parque é pichada; Mattos e Galiotte são alvos

A desclassificação da Copa Libertadores da América 2019 somada a contundente derrota para o Flamengo no Brasileirão ainda repercutem no Palmeiras. Na madrugada desta quarta-feira, muros da bilheteria do Allianz Parque foram pichados. Os principais alvos das mensagens eram o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos.

As frases 'presidente omisso', 'time de pipoqueiro' e 'fora Mattos' foram rapidamente apagas da faixada das bilheterias. Mesmo sendo um nome que chega pressionado para comandar a equipe no lugar de Felipão, o nome de Mano Menezes não foi citado no ato de vandalismo.

Há seis dias, representantes da torcida organizada Mancha Alviverde tiveram uma reunião na Academia de Futebol. No encontro, membros da agremiação conversaram com Alexandre Mattos e pediram a saída dele do cargo.

Na saída do encontro, o presidente da torcida organizada, André Guerra, revelou o que disse para o dirigente: "A gente pede a demissão dele. Ele confessou para a gente que errou, então alguma coisa tem que acontecer, tem de ter alguma mudança."

Preocupado com possíveis manifestações raivosas da torcida, o Palmeiras aumentou os cuidados em seu centro de treinamento. O clube trouxe mais seguranças para cuidar das entradas do local e pediu para a Polícia Militar fazer plantão na porta durante os próximos dias. O clube também não divulgou a agenda da semana e vetou a entrada dos jornalistas para acompanhar as atividades.