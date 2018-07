Bilionário russo finaliza compra e vira dono do Monaco O bilionário russo Dmitry Rybolovlev finalizou nesta sexta-feira a compra do Monaco, um dos times mais tradicionais do futebol francês. Ele adquiriu 66,67% das ações do clube, por valor não revelado, enquanto o restante ficou nas mãos do grupo MSP, formado por empresários da região. E assumiu o controle com a promessa de investir pelo menos 100 milhões de euros nos próximos quatro anos.