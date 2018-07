Bill marca três gols, Ceará derrota o Brasil-RS e encosta no G4 da Série B

Com o resultado, o Ceará terminou a rodada na sexta colocação com 16 pontos, mesma pontuação do Náutico, o quarto colocado. O clube cearense, porém, perde no saldo de gols: 11 a 2. O Brasil, por sua vez, fica em oitavo com 14 pontos.

O Ceará sofreu com a pressão inicial do Brasil e teve que se virar na base dos chutões. Quando colocou a bola no chão, assumiu o controle do jogo e foi em busca da vitória. O time gaúcho recuou e deu espaço para os cearenses, que aproveitaram. Aos 43 minutos, Felipe soltou o pé e só parou na boa defesa de Eduardo Martini. Na sobra, Bill empurrou para o fundo das redes, mostrando oportunismo.

O Ceará voltou para o segundo tempo com a intenção de administrar o resultado. Felipe chamou a responsabilidade e fazia a bola rodar. O Brasil adiantou a marcação, mas não conseguia envolver a equipe rival, o que fez com que tentasse jogadas de longa distância. A situação do clube gaúcho piorou no final com a expulsão de Felipe Garcia após falta em Felipe. Com um a mais a equipe cearense foi para cima e fez o segundo em um belo chute de Bill aos 44 minutos.

O atacante estava mesmo com faro de artilheiro. Marino foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Bill fez o terceiro aos 50 minutos.

Na próxima rodada, a 10.ª, o Ceará visita o Joinville nesta sexta-feira, às 19h15, na Arena Joinville, em Joinville (SC). No mesmo dia, às 21 horas, o Brasil visita o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 x 0 BRASIL-RS

CEARÁ - Éverson; Eduardo (Marino), Valdo, Charles e Thallyson; João Marcos, Richardson, Felipe e Ricardinho (Tomas Bastos); Bill e Rafael Costa (Alex Amado). Técnico: Sérgio Soares.

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Teco e Marlon (Xaro); Leandro Leite, Felipe Garcia, Washington e Clébson (Diogo Oliveira); Nena (Nathan) e Ramon. Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Bill, aos 43 minutos do primeiro tempo; Bill, aos 44 e aos 50 (pênalti) minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Wender (Brasil-RS).

CARTÃO VERMELHO - Felipe Garcia (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

RENDA - R$ 32.626,00.

PÚBLICO - 5.844 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).