Bill pede desligamento e Botafogo confirma rescisão de contrato com atacante O atacante Bill não é mais jogador do Botafogo. Em má fase dentro de campo e com problemas particulares fora dele, o atleta pediu para deixar o clube alegando proposta de um clube do exterior. Bill não participou do treino da manhã desta segunda-feira e à tarde o clube publicou nota confirmando a sua saída.