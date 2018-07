Bill sente a coxa e vira dúvida no Botafogo para o clássico

O atacante Bill deixou o treino deste sábado com dores na coxa direita e virou dúvida no Botafogo para o clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O departamento médico do time alvinegro avaliará o jogador momentos antes da partida.

Caso a ausência seja confirmada, o técnico René Simões deve optar por Sassá ou Tássio para formar dupla de ataque com Jobson. Bill é o artilheiro do Botafogo no Estadual com quatro gols em seis jogos.

Fora de campo, o centroavante tratou de apimentar um pouco o clássico. Durante a semana, Bill prometeu marcar e ainda provocou Marcelo Cirino, atacante rubro-negro. "Podem ter certeza que nesse jogo ele não vai fazer gol, não, mas eu vou fazer."

ESTREIA NO MARACANÃ

Se no ataque René ganhou um problema de última hora, no meio-campo ele confirmou a presença de Tomas Bastos, que fará seu primeiro jogo no Maracanã. Natural de Araguaína, no Tocantis, Tomas se diz tranquilo para a partida.

"A nossa semana foi muito boa de trabalho e cada um está focado no que tem para fazer. Agora é jogar. Temos que impor o jogo porque o mando de campo é do Botafogo."

O Botafogo lidera o Campeonato Carioca com 16 pontos, dois a mais do que o Flamengo, segundo colocado. O provável time titular para domingo deve ser escalado com: Jefferson; Gilberto, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Thiago Carleto; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel e Tomas Bastos; Jobson e Bill (Sassá ou Tássio).