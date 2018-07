Bimundial de judô, Derly preside Frente Parlamentar de Esporte

O deputado federal João Derly (PCdoB-RS) relançou nesta quinta-feira a Frente Parlamentar Mista de Esporte, que tem como presidente exatamente o ex-judoca bicampeão mundial de judô. Os vice-presidentes da iniciativa estão o senador e ex-jogador de futebol Romário (PSB-RS), que preside a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, e o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez (PT-SP), em primeiro mandato como deputado federal.

Agora a história se repete com Derly, que era vereador de Porto Alegre desde 2013 e que assumiu seu primeiro mandato como deputado federal pelo Rio Grande do Sul em fevereiro. "Como presidente da Frente, a coloco sempre aberta às boas ideias e ao debate entre pessoas com objetivo comum: o crescimento do esporte. Ela será o fórum de discussões e de proposições concretas em busca do desenvolvimento dos atletas e modalidades esportivas", promete o político.

O lançamento da Frente, na manhã desta quinta-feira, contou com a presença do ministro do Esporte, George Hilton (PRB-MG), que se comprometeu em ampliar o diálogo da pasta com o legislativo. "Em um primeiro momento, quero encurtar a distância entre o parlamento e o ministério. Assim teremos um pleno diálogo, sempre objetivando o esporte como agenda positiva", frisou Hilton.O ministro aproveitou o evento para pedir apoio dos deputados na aprovação do Sistema Nacional do Esporte. "O Sistema Nacional virá ao Congresso e faço um apelo. Pensem que nós estamos vivendo um ciclo virtuoso nos últimos 10 anos. Este período deve exigir do parlamento a defesa de um grande legado. Não só um legado material, de estrutura em todo país por meio da rede nacional de treinamento, mas do legado imaterial."