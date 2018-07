Bin Hammam pede que Blatter também seja investigado

Bin Hammam é o único adversário de Blatter na luta pela presidência da Fifa. Mas ele pode ser impedido de disputar a eleição se for condenado pelo Comitê de Ética no domingo, quando será julgado por uma suposta tentativa de compra de votos e porque teria financiado uma reunião com cartolas da Concacaf para promover sua candidatura.

Nesta quinta-feira, Bin Hamman endureceu o discurso e se defendeu das acusações. "Não é coincidência que essas alegações tenham sido feitas poucos dias antes das eleições", disse o dirigente do Catar, insinuando que Blatter estaria articulando para tirá-lo da disputa pela presidência. "Há um plano para forçar que eu retire minha candidatura."

Segundo ele, Blatter foi informado da reunião organizada com os cartolas da Concacaf e não fez objeções. Diante disso, o dirigente do Catar defende que o suíço também seja investigado pelo Comitê de Ética. Do outro lado, o presidente da Fifa apenas lamentou o caso. "Estou triste e chocado. Não me dá nenhum prazer ver Bin Hammam sofrer."