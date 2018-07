Bin Hammam retira sua candidatura à presidência da Fifa

O dirigente asiático disse que desistiu para evitar que seu nome "fosse jogado na lama por causa da disputa entre dois homens". "O jogo em si e as pessoas que o amam devem vir em primeiro lugar. É por essa razão que eu anuncio a minha retirada da eleição presidencial", finalizou.

A crise na entidade é sem precedentes com inúmeras acusações de corrupção que envolvem membros co Comitê Executivo da Fifa, entre eles dois brasileiros: o ex-presidente João Havelange e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Teixeira.

Outro acusado de tentar subornar eleitores para a eleição à presidência da entidade, o presidente da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe), Jack Warner, avisou que um "tsunami" deverá sacudir a reunião do Comitê de Ética. "Não vou mais me fingir de morto", comentou neste sábado.