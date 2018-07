Birmingham decide manter técnico após rebaixamento A diretoria do Birmingham decidiu manter o técnico Alex McLeish, apesar da equipe ter sido rebaixada no Campeonato Inglês e disse esperar que o treinador consiga levar o time novamente para a primeira divisão na próxima temporada. A queda da equipe foi decretada no domingo com a derrota por 2 a 1 para o Tottenham.