Biro Biro descarta retorno ao Fluminense para ficar na Ponte Preta em 2016

A negociação, porém, não é fácil. Biro Biro tem contrato com o Fluminense até 2018 e está emprestado ao time campineiro até dezembro deste ano. A tendência é que o clube carioca opte pela volta do atacante devido ao bom futebol apresentado nesta temporada.

"O pessoal do Fluminense não me quis lá, mas Deus sabe o que faz. As coisas estão acontecendo aqui e estou muito feliz na Ponte Preta. Já deixo um recado para a diretoria. Se quiserem renovar meu contrato eu estou aí. Sei que tenho contrato com o Fluminense e é difícil essa permanência, mas se houver a possibilidade eu gostaria muito de ficar", afirmou Biro Biro.

O atacante disse ainda que vai pressionar Sérgio Carnielli, o patrono do clube, para o manter no elenco na próxima temporada. As conversas devem acontecer apenas ao final do Brasileirão, mas o Fluminense deve liberar o jogador só com o pagamento de alguma quantia ainda não estipulada.

Artilheiro da Ponte Preta com seis gols, Biro Biro vem fazendo uma boa dupla de ataque com Borges. Juntos ajudaram a equipe a encostar no G4, onde está na nona colocação com 40 pontos, a cinco do Palmeiras, o quarto. Mas agora o desafio será mais complicado: superar o líder Corinthians, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 29.ª rodada.