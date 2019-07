Biro Biro e Valencia vão desfalcar o Botafogo na Sul-Americana

O Botafogo não terá o meia Leonardo Valencia e o atacante recém-contratado Biro Biro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em que o time carioca mede forças com o Atlético-MG. A dupla não foi regularizada a tempo e, portanto, não poderá estar em campo no jogo da ida, em 24 de julho, às 21h30, no Engenhão, bem como na partida de volta, dia 31, no Independência.

Biro Biro está fora da lista de inscritos do Botafogo na Sul-Americana por questões burocráticas, de modo que seu nome só apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF na última quarta-feira, dois dias depois do encerramento do prazo para inscrição de atletas nesta fase da competição.

A situação de Leo Valência é diferente. O vinculo do meia chileno venceu na última terça-feira e ainda não foi renovado, o que o deixou inapto para representar o time carioca nas oitavas de final do torneio.

O jogador cogitou sair, chegou a treinar separado do elenco, mas não recebeu propostas que o agradaram e entrou em acordo com o Botafogo para renovar seu contrato, o que ainda será feito nos próximos dias. Tanto ele como Biro Biro poderão ser inscritos no torneio se o Botafogo avançar de fase.

Em contrapartida, o atacante Victor Rangel, contratado junto ao CRB ainda antes da parada das competições para a Copa América, está regularizado na Sul-Americana e poderá atuar pelo time. Ele vem treinando há mais de um mês e foi apresentado no final de junho.