Biro Biro faz primeiro gol e Flu vence o Bahia

RIO - Depois de três jogos sem vitória, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado, ao fazer 1 a 0 sobre o Bahia, no Maracanã, e conseguiu se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento. Com o resultado, o time das Laranjeiras chegou aos 22 pontos. O jovem atacante Biro Biro, de 18 anos, marcou o gol da vitória do Flu, seu primeiro com a camisa do time no profissional.

A equipe carioca não fez um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa aproveitou a boa chance que teve. Já os baianos foram melhor na primeira metade do jogo e poderiam ter chegado ao gol, mas pecaram nas finalizações.

"Cheguei ao profissional com o objetivo de fazer gols. Infelizmente, não estava saindo, mas hoje saiu e pude ajudar o Fluminense a conquistar a vitória", disse Biro Birô.

O JOGO

O Bahia teve mais de uma chance de abrir o placar no primeiro tempo; e o Flu praticamente ficou só olhando. Logo aos 2 minutos, Fernandão foi lançado por Wallyson e ficou cara a cara com Cavalieri, mas bateu para fora.

O dono da casa continuou sem criar e, aos 31, Fernandão tocou a bola para Wallyson fora da área, que bateu por cima. O Fluminense só teve uma chance aos 41, com Wagner em cobrança de falta; a bola passou perto do travessão e saiu.

Aos 42 e 43, o Bahia quase marcou. Primeiro com Angulo, que bateu forte; Cavalieri espalmou para fora. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou novamente para Fernandão de frente para o gol, mas o atacante do Bahia novamente chutou para fora.

No segundo tempo, o Fluminense melhorou. Na volta do intervalo, Luxemburgo trocou Marcos Junior e Willian por Biro Biro e Felipe. Aos 8, o experiente meia lançou o jovem atacante, que tentou tirar a bola de Lomba, mas o goleiro do Bahia defendeu.

Aos 20, Felipe cobrou rápido uma falta, Rafael Sobis bateu de fora da área e Lomba espalmou nos pés de Biro Biro, que não perdoou. A partir daí o jogo teve poucas chances e coube ao Fluminense administrar o placar. Os jogadores deixaram o gramado aos gritos de "O campeão voltou", das arquibancadas.