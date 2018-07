Biro Biro não enfrenta o Avaí e pode não mais jogar pela Ponte Preta Após um dia de folga depois do empate com o Flamengo no último domingo, a Ponte Preta se reapresentou nesta terça-feira com dois desfalques para enfrentar o Avaí, sábado, no Moisés Lucarelli. Borges e Biro Biro levaram o terceiro amarelo no empate com o Flamengo e estão fora da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.