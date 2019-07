Biro Biro recebe alta, mas vai continuar sob observação médica por 15 dias

O atleta Biro Biro recebeu alta, nesta quinta-feira, e saiu da Clínica São Vicente, localizada na Gávea, no Rio, onde estava internado desde terça-feira. O jogador do Botafogo deverá permanecer sob repouso e observação médica pelos próximos 15 dias, antes de ser submetido a um exame de estudo eletrofisiológico.

O estudo eletrofisiológico é uma forma de cateterismo cardíaco que visa estudar o funcionamento do sistema elétrico do coração, através da introdução de cateteres (dois a três) por via venosa (a mais comum) ou por via arterial. Por meio deste tipo de estudo, ainda é possível identificar o mecanismo e o local do aparecimento de certas arritmias cardíacas. É utilizado para diagnosticar os distúrbios elétricos do coração. É realizado no centro cirúrgico, garantindo uma maior segurança na realização deste procedimento.

Recém-contratado pelo Botafogo, o atacante de 24 anos caiu desacordado no gramado e, após ser amparado pelos seus companheiros, foi reanimado nos vestiários do local durante socorro de emergência feito pelo cardiologista do clube, Eduardo Amorim.

Biro Biro tem histórico de problema cardíaco. No ano passado, ele precisou passar por um procedimento médico, chamado de ablação, para corrigir uma arritmia cardíaca, detectada no período em que ele estava atuando no futebol chinês.

Este tipo de cirurgia, a qual ele foi submetido no Rio de Janeiro, é realizada por meio de cateteres, sem a necessidade de abertura do tórax para acesso ao coração, possibilitando uma rápida recuperação.

Biro Biro foi contratado pelo Botafogo por empréstimo junto ao Nova Iguaçu e foi oficializado como reforço botafoguense apenas na semana passada, embora já estivesse treinando com o elenco alvinegro desde o último dia 1º. Antes disso, ele esteve no São Paulo, no qual foi pouco aproveitado, no primeiro semestre do ano, após passar uma temporada no Shanghai Shenxin, da China.

O atleta não participa de uma partida oficial desde o dia 24 de fevereiro, quando disputou um dos apenas dois jogos que fez pelo São Paulo. Sem saber quando poderá voltar a contar com o atacante, o Botafogo volta a campo no domingo, quando enfrenta o Santos, às 11 horas, no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.