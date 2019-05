Biro Biro volta a treinar no São Paulo, mas Anderson Martins segue fora

O treino do São Paulo na manhã desta quinta-feira contou com uma novidade: o atacante Biro Biro correu em campo. O jogador desfalcou as últimas atividades por conta de uma gastrite nervosa.

Por outro lado, o zagueiro Anderson Martins não participou dos trabalhos com o elenco. O defensor está com dores no tornozelo direito e deve desfalcar o São Paulo na partida contra o Bahia, domingo, no Morumbi.

O treino desta quinta só teve o aquecimento aberto à imprensa. Enquanto os jogadores trabalhavam juntos, Biro Biro corria em volta do gramado.

O atacante não atua desde o dia 24 de maio, quando participou do jogo contra o Red Bull Brasil, pela primeira fase do Paulistão. Ele foi relacionado pela última vez na partida diante do Ituano, em 27 de março, pelas quartas de final do estadual.

Outro atacante que apareceu no gramado nesta quinta foi Joao Rojas, que recupera-se de uma cirurgia no joelho direito realizada no fim de 2018. Ele deve voltar a ficar à disposição apenas no segundo semestre, após a Copa América.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O jogo contra o Bahia será no domingo, às 11h, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão.