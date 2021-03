Bisneto de Mussolini assina contrato profissional com a Lazio

Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador italiano, assinou seu primeiro contrato profissional com a Lazio, clube frequentemente vinculado a torcidas organizadas de ideologia fascista ou neonazista. No Instagram, o zagueiro de 18 anos publicou uma foto na qual aparece assinando o contrato até 2024 com Mauro Bianchessi, responsável pelas categorias de base do clube romano.

"Estou muito feliz por ter assinado meu primeiro contrato profissional com a SS Lazio e por vestir esta camisa por mais três anos", escreveu em sua página.

Revelado na Lazio, Romano Floriani Mussolini é filho de Alessandra Mussolini, neta de Benito Mussolini (1883-1945), que criou as primeiras milícias fascistas em 1919. Para chegar ao Estádio Olímpico, onde jogam Lazio, Roma e a seleção italiana, os torcedores passam por um obelisco dedicado a 'Mussolini Dux' (Mussolini o Duce).

Vinculados à extrema direita, os ultras da Lazio são frequentemente acusados de comportamento racista ou antissemita, como saudações fascistas, gritos de macacos e até a exibição de cartazes com caricaturas de Anne Frank, uma das vítimas do Holocausto.

O clube raramente criticou o comportamento de seus torcedores mais radicais, embora em janeiro de 2020 tenha exigido que 16 torcedores que fizeram a saudação fascista em uma partida da Liga Europa contra o Rennes participassem do pagamento de uma multa imposta pela Uefa.