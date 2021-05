Bissoli vê 'força' do Cruzeiro mesmo após derrota, e Rômulo reclama da arbitragem

O Cruzeiro estreou com derrota frente ao Confiança por 3 a 1, neste sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o atacante Bissoli, autor do gol celeste, elogiou o time do técnico Felipe Conceição e viu "força e qualidade" da equipe na Arena Batistão, em Aracaju.

"Infelizmente, o resultado não foi positivo. Mas nosso time demonstrou que tem qualidade. Até a primeira expulsão, a gente controlava o jogo. A gente teve um pênalti que na minha visão foi. Seria um jogo totalmente diferente. Mesmo com dois a menos, demonstramos que temos força", ponderou Bissoli.

O Cruzeiro teve o goleiro Fábio e o volante Adriano expulsos ainda no primeiro tempo. Naquele momento, o Confiança já vencia por 1 a 0. Apesar de ter considerado justas as expulsões, o volante Rômulo reclamou da arbitragem do tocantinense André Rodrigo Rômulo.

"Pelo o que chegou pra gente, as expulsões foram justas, pelo o que a TV passou, ali a gente não conseguiu ver, mas teve um pênalti, que pelo nosso ponto de vista e depois a TV confirmou, um pênalti justo, que o árbitro infelizmente acabou errando e prejudicou bastante. O jogo poderia ter sido outro", reclamou Rômulo.