Biteco é dispensado da seleção sub-20 e está fora do Mundial

O volante Matheus Biteco foi dispensado pela comissão técnica da seleção brasileira sub-20 nesta terça-feira. De acordo com a CBF, o jogador do Grêmio ainda não apresenta condições de jogo, após se recuperar de uma pubalgia, e não poderá defender o time no Mundial da Nova Zelândia, entre os dias 30 deste mês e 20 de junho.

Biteco estava treinando com a seleção em Atibaia, mas na avaliação da CBF não teria "tempo hábil para que tivesse condições de jogo para o Mundial". O mesmo problema físico já havia tirado o atleta do Sul-Americano, disputado no Uruguai, em janeiro deste ano. Por conta da lesão, o volante não treina com bola desde dezembro.

Com o corte, Biteco voltará ao Grêmio, onde deve retomar o trabalho de preparação física visando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O jogador está emprestado ao time gaúcho até o fim do ano. Depois deve ser negociado com o futebol alemão.

A dispensa do volante é uma das primeiras decisões de Rogério Micale à frente da seleção sub-20. Ele assumiu a equipe nesta segunda em substituição a Alexandre Gallo, demitido pela CBF na sexta-feira. Micale afirmou que não convocará nenhum jogador para substituir Biteco.

Na segunda, após ser apresentado ao elenco convocado pelo seu antecessor, o novo treinador da seleção sub-20 liberou dois jogadores do São Paulo e um do Cruzeiro. O zagueiro Lucão e o meia Gabriel Boschilia e o atacante Judivan, da equipe mineira, só se apresentarão na quinta.

Os dois primeiros devem ajudar o São Paulo no duelo justamten contra o Cruzeiro, na quarta, em confronto que vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Judivan, por sua vez, não entrará em campo no Mineirão porque não foi inscrito pelo clube nesta fase da competição.