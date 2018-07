Blackburn derrota Aston Villa pelo Campeonato Inglês

Com a vitória, o Blackburn chegou aos 18 pontos, na 11.ª colocação, e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. O Aston segue na parte intermediária da tabela, com 17 pontos.

O atacante norueguês Pederson marcou os dois gols da partida, nos instantes finais do primeiro tempo e aos 21 minutos do segundo tempo. O Aston contou com a estreia do francês Robert Pires, que chegou a criar boas chances de gol na etapa final, mas não conseguiu evitar a derrota dos visitantes.

Na próxima rodada, o Aston terá pela frente o Arsenal, terceiro colocado da tabela, em casa, no sábado. No mesmo dia, o Blackburn vai duelar com o vice-líder Manchester United, fora de casa.