Blackburn é vendido por 54 milhões de libras a grupo indiano

"Deste valor, 20 milhões são para a compra de ações do time e o resto consiste em parte no saldo da dívida assumida e em parte no investimento para fortalecer as operações do clube."

Os dirigentes do clube anunciaram na sexta-feira que os novos proprietários indianos irão adquirir 99,9 por cento das ações a 17,17 centavos de libra por ação e fazer uma oferta incondicional equivalente para os acionistas minoritários que detêm o restante 0,1 por cento.

Exortando os torcedores de futebol indianos a apoiar o time de 135 anos, a Venky's declarou: "A atual administração do clube está fazendo um bom trabalho e será plenamente apoiada... quaisquer decisões que possam ser tomadas no futuro serão tomadas para proteger os interesses do clube."

Na atual temporada, o Blackburn é o 14.º na liga inglesa com 15 pontos em 13 jogos.