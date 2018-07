Blackburn vence e sai da zona de risco no campeonato inglês

O gol de Martin Olsson aos 20 minutos pôs fim à sequência de 11 jogos sem vitória do Blackburn e lhe deu 38 pontos com três jogos pela frente.

O Wigan Athletic, que empatou em 1x1 com o Everton em casa, e o Blackpool, que saiu sem gols do duelo com o Stoke City no próprio campo, somam ambos 35 pontos.

Wolverhampton Wanderers (33 pontos) e West Ham United (32) jogam no domingo, e Birmingham City, com 38 pontos, e Aston Villa, Sunderland e Newcastle United, todos com 41, não estão fora de perigo.

O Queens Park Rangers tomará o lugar de um destes times depois de garantir sua promoção da segunda divisão ao derrotar o Watford por 2x0 neste sábado.

Ainda no sábado, o Chelsea enfrenta o Tottenham Hotspur sabendo que precisa vencer para ter alguma chance real de alcançar o líder Manchester United, que visita o Arsenal no domingo às 10h00 (horário de Brasília).

Faltando quatro jogos, o United tem 73 pontos, o Chelsea 67, o Arsenal 64, o Manchester City é quarto com 59 pontos e o Spurs é o quinto com 55.