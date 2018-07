Blackpool derrota Cardiff e se garante na Premier League

Os cinco gols saíram no primeiro tempo. Cardiff abriu o placar ao nove minutos, com Michael Chopra. Logo depois, Charlie Adam fez o gol do empate para o Blackpool. Aos 37, Joe Ledley voltou a colocar a equipe do País de Gales na frente. Porém, nos últimos cinco minutos da primeira etapa, o Blackpool marcou dois gols e virou a partida.

Newcastle e West Bromwich foram os outros dois times que conseguiram o acesso para a elite do futebol inglês. Já Burnley, Hull City e Portsmouth foram rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Inglês.