Blanc admite discussão 'acalorada' após derrota francesa

Blanc declarou que os jogadores iniciaram uma discussão, "que se tornou algo acalorado". Eles estavam inconformados pela forma com que a França atuou, já que a equipe foi completamente dominada pela já eliminada Suécia e só não caiu na primeira fase por causa do outro resultado do grupo: vitória da Inglaterra sobre a Ucrânia por 1 a 0.

Com o resultado, a seleção francesa passou às quartas de final como segunda colocada da chave e agora terá que enfrentar a Espanha, atual campeã mundial. A situação irritou jogadores mais experientes, como Malouda, que sequer quis falar com a imprensa após a partida. "No calor do momento havia o risco de eu dar declarações explosivas", explicou posteriormente.

Esta não é a primeira vez que a França tem problemas de comportamento durante uma competição importante. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a seleção foi eliminada na primeira fase, mas antes viu o atacante Anelka ser excluído da delegação após desentendimento com o técnico Raymond Domenech. Revoltados com a decisão, alguns jogadores se recusaram a participar de treinamentos.