Blanc admite que briga afetou preparação francesa O técnico da seleção francesa, Laurent Blanc, não escondeu a insatisfação com a briga entre os jogadores após a derrota por 2 a 0 diante da Suécia, na última terça-feira. O treinador admitiu que a confusão no vestiário influenciou no clima do grupo e afetou a preparação para as quartas de final da Eurocopa, diante da Espanha, neste sábado.