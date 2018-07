Blanc aponta Espanha como favorita contra a França

O técnico Laurent Blanc não tem como esconder: a Espanha é a favorita. "Vamos enfrentar uma das melhores equipes do torneio e uma das melhores do mundo", disse o treinador, que, entretanto, acha possível uma vitória francesa. "A Croácia nos mostrou o que temos fazer contra a Espanha. Cada vez que tinha uma possibilidade, ia pelo caminho correto."

Os dois times chegam às quartas contestados. A Espanha porque empatou com a Itália, venceu a Croácia com um gol nos últimos minutos, e só convenceu diante da Irlanda. Já a França, além do empate com a Inglaterra, venceu a Ucrânia, agradou seu torcedor, mas agora caiu diante da Suécia. Não fosse a vitória inglesa sobre os ucranianos, os franceses voltariam para casa.

Para tentar se reabilitar, a França vai ter que superar o entrosado padrão tático espanhol. "O problema da Espanha é que eles não te deixam muito com a bola. Temos que entender que não vamos ter muita posse."

Além disso, Blanc terá que contornar outro problema: o jejum de gols de Karin Benzema, único dentre os favoritos à artilharia da Eurocopa que ainda não marcou na competição. "Como todos os goleadores, ele precisa marcar gols. Deve estar frustrado, mas está tentando. Hoje teve chances de marcar, mas não o fez. Espero que faça no próximo jogo", disse o técnico francês.