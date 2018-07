Blanc chama zagueiro Kaboul para jogo contra Inglaterra

Kaboul será o substituto de Philippe Mexes, com uma lesão na panturrilha. De acordo com o treinador francês, o defensor da Roma estaria com muitas dores no local depois de jogar os 90 minutos do empate com a Juventus, no sábado. "Precisamos ver como ficará a situação de Mexes", afirmou Blanc.

Com a lesão de Mexes, Kaboul foi convocado para a seleção francesa pela primeira vez. O jogador, que vem se destacando no Tottenham nas últimas semanas, já havia defendido a equipe Sub-21 da França.

E, mesmo estreante no grupo, Kaboul tem boas chances de começar como titular no amistoso de quarta. Acostumado a marcar os atacantes ingleses, o zagueiro deve ganhar a disputa com os defensores Adil Rami, do Lille, e Mmadou Sakho, do Paris Saint-Germain.