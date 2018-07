Blanc cobra PSG eficiente e evita já pensar no Barcelona

Atual líder isolado do Grupo F da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain já assegurou classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência, mas o time sabe que uma vitória nesta terça-feira, diante do Ajax, na capital francesa, será fundamental para aumentar as suas chances de terminar a primeira fase na liderança da chave. Até por isso, o técnico Laurent Blanc cobrou eficiência da equipe diante do eliminado rival holandês.

Na estreia na fase de grupos, PSG e Ajax empataram por 1 a 1, na Holanda, e agora o treinador espera uma atuação bem melhor do que aquela. "Quando fomos à Amsterdã, não havia talvez tanta confiança como hoje em dia. Desde este encontro, nós ganhamos bastantes jogos, mesmo que tenhamos consciência de que ainda temos um caminho a percorrer. Mas estamos bem, seja na Liga dos Campeões ou no Campeonato Francês. Vamos jogar de acordo com a nossa filosofia. Temos que ser mais eficazes do que no jogo de ida. Lá, poderíamos ter matado o jogo. É o que esperamos fazer na terça-feira", afirmou Blanc, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira.

O técnico também evitou já projetar o confronto que o time irá travar com o Barcelona, outro já classificado às oitavas de final por antecipação, no próximo dia 10 de dezembro, na rodada final deste Grupo F. Ele lembrou que, apesar de atuar diante de um adversário já eliminado, o PSG precisa comprovar o seu favoritismo.

"Antes de pensar no jogo contra o Barcelona, temos de perceber que há um jogo a ganhar na terça-feira. Devemos vencer para nos preparar melhor para o jogo contra o Barcelona. O Ajax nos causou problemas no jogo de ida, mas a recíproca também é verdadeira. Eu os vi jogar contra o Barça, que obteve um resultado importante (2 a 0). O Ajax é capaz de jogar contra o Paris e contra o Barcelona. Esta é a sua filosofia. Esta equipe tem jogadores muito bons, especialmente na linha de frente. Esta é uma boa partida para jogar, mas é importante ganhá-la", enfatizou.

Também nesta terça-feira, o Barça irá encarar o eliminado APOEL, no Chipre, com chance de assumir a ponta do Grupo F, pois soma nove pontos ganhos e torce para um tropeço do time francês diante do Ajax. Por isso, o time espanhol poderá travar com o PSG, no próximo dia 10, um confronto que poderá valer a liderança desta chave.