Blanc deixa o Bordeaux para assumir a seleção da França

"O Girondins Bordeaux foi avisado por Laurent Blanc que ele deseja responder positivamente ao convite da Federação Francesa de Futebol (FFF) para se tornar técnico da seleção nacional", informou o Bordeaux em seu comunicado.

"O Girondins Bordeaux espera ser informado pela FFF a respeito das compensações financeiras referentes à liberação de seu técnico", acrescentou o clube.

Blanc, de 44 anos, assumiu como técnico do Bordeaux há três anos, liderando o time aos títulos do Campeonato Francês e da Copa da Liga na temporada passada.

Campeão do mundo com a França em 1998, embora não tenha disputado a final por causa de uma suspensão, Blanc, que defendeu clubes como Barcelona, Olympique de Marselha, Inter de Milão e Manchester United, tem o apelido de "o presidente", por sua habilidade como líder.

A federação francesa deve anunciar o sucessor de Raymond Domenech no cargo de técnico da França na quinta-feira.

Domenech irá liderar a seleção francesa na Copa do Mundo da África do Sul no mês que vem e Blanc irá assumir o time após o torneio com a missão de classificá-lo para a Euro 2012.

Blanc, que também venceu a Euro 2000 com a França e disputou 97 partidas com a camisa da seleção nacional, é considerado um técnico pragmático que também gosta que seus times joguem de maneira ofensiva.

"Ele tem muita experiência no mais alto nível, ele jogou por grandes clubes," disse o meio-campista do Bordeaux Alou Diarra.

O ex-companheiro de seleção Didier Deschamps, agora técnico do Olympique de Marselha, disse na semana passada que Blanc era uma ótima opção para o cargo.

"É muito boa, uma muito boa opção", disse ele.

Nesta temporada, o Bordeaux terminou em primeiro no Grupo A da Liga dos Campeões na frente do Bayern de Munique e da Juventus, mas foi eliminado da competição pelo rival doméstico Olympique Lyon nas quartas-de-final.

O Bordeaux não irá disputar o torneio europeu depois de ter ficado em sexto no Francês.

Blanc tentou ser técnico da França em 2004. Naquela época, ele não tinha nenhuma experiência como treinador e Domenech assumiu o cargo.

(Por Julien Pretot)